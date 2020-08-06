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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独製造業受注、英中銀が政策金利発表、米新規失業保険申請件数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
＜海外＞
15:00 独・製造業受注(6月) 12.3％ 10.4％
15:15 印・インド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 3.75％ 4.00％
20:00 ブ・FGVインフレ率IGP-DI(7月) 1.6％
20:00 英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 0.10％ 0.10％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 143.4万件
英・カーニー英中央銀行総裁が記者会見
米・ダラス連銀総裁がバーチャルイベントで講演
フィリピン・GDP(4-6月)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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