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今日の注目スケジュール：独製造業受注、英中銀が政策金利発表、米新規失業保険申請件数など

2020年8月6日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：独製造業受注、英中銀が政策金利発表、米新規失業保険申請件数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)


＜海外＞
15:00　独・製造業受注(6月)　12.3％　10.4％
15:15　印・インド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　3.75％　4.00％
20:00　ブ・FGVインフレ率IGP-DI(7月)　1.6％
20:00　英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表　0.10％　0.10％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　143.4万件


英・カーニー英中央銀行総裁が記者会見

米・ダラス連銀総裁がバーチャルイベントで講演

フィリピン・GDP(4-6月)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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