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記事提供元：フィスコ
*16:46JST 【M&A速報：2020/08/05（2）】ジャックス<8584>、ベトナム子会社の増資を引き受け
■ジャックス<8584>、クレジットカード事業を手がけるベトナム子会社の増資を引き受け
■アドベンチャー<6030>、スポーツ用品衣類等の製造販売を手がける子会社wundouの全保有株式を丸井織物に譲渡
■日鉄興和不動産、DNX Ventures運営の3号ファンドに対し10億円出資
■ミナトHD<6862>、コンピュータソフトウェア企画・設計のパイオニア・ソフトと資本業務提携
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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