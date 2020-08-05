イメージワン　ストップ高、東京都から医薬品卸売販売業許可取得でPCR検査試薬販売へ／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*13:26JST <2667> イメージワン 488 +80
ストップ高。東京都から医薬品卸売販売業の許可を受けたと発表している。許可に伴い、新型コロナウイルス検査に用いられるPCR検査試薬や抗体検査キットの取り扱いが可能となった。近日中に取り扱いを開始する予定だが、20年9月期の業績への影響については現在精査中としている。《US》
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