イメージワン　ストップ高、東京都から医薬品卸売販売業許可取得でPCR検査試薬販売へ／新興市場スナップショット

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ストップ高。東京都から医薬品卸売販売業の許可を受けたと発表している。許可に伴い、新型コロナウイルス検査に用いられるPCR検査試薬や抗体検査キットの取り扱いが可能となった。近日中に取り扱いを開始する予定だが、20年9月期の業績への影響については現在精査中としている。《US》