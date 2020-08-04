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記事提供元：フィスコ
*17:40JST 4日の日本国債市場概況：債券先物は152円37銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年9月限
寄付152円22銭 高値152円37銭 安値152円20銭 引け152円37銭
売買高総計23299枚
2年 415回 -0.135％
5年 144回 -0.120％
10年 359回 0.010％
20年 173回 0.390％
債券先物9月限は、152円22銭で取引を開始。円安・株高展開を受けてやや売られ、152円20銭まで下げた後、財務省が実施した10年債入札が順調な結果だったことから買いに転じ、152円37銭まで上げた。日銀が実施した国債買い入れオペは無難な結果との見方だった。現物債の取引では、全年限が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は0.11％、10年債は0.54％、30年債は1.22％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.54％、英国債は0.09％、オーストラリア10年債は0.83％、NZ10年債は0.73％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 ユーロ圏・6月生産者物価指数（前年比予想：-3.8％、5月：-5.0％）
・23:00 米・6月製造業受注（前月比予想：+5.0％、5月：+8.0％）
・23:00 米・6月耐久財受注改定値（前月比予想：+7.3％、速報値：+7.3％）《KK》
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