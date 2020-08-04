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日経平均は184円高で始まる、米NASDAQ総合が最高値、シカゴ先物も高い

2020年8月4日 09:06

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

　8月4日(火)朝の東京株式市場は、日経平均が2日続伸基調の184円36銭高(2万2379円74銭)で始まった。

　NYダウは236.08ドル高(2万6664.40ドル)となり2日続伸。NASDAQ総合指数が4日続伸し、最高値を取引時間中、終値とも更新した。

　また、シカゴの日経平均先物は2万2385円となり、3日の東証の日経平均終値を約190円上回った。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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