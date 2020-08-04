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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：東京CPI、豪小売売上高、欧ユーロ圏生産者物価指数など
＜国内＞
08:30 東京CPI(7月) 0.3％ 0.3％
08:50 マネタリーベース(7月) 6.0％
10:00 営業毎旬報告(7月31日現在、日本銀行)
＜海外＞
10:30 豪・貿易収支(6月) 88.00億豪ドル 80.25億豪ドル
10:30 豪・小売売上高(6月) 2.4％ 16.9％
13:30 豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.25％ 0.25％
16:00 トルコ・消費者物価指数(7月) 12.05％ 12.62％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(月次)(7月) 0.39％
18:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(6月) -5.0％
21:00 ブ・鉱工業生産(6月) 7.0％
23:00 米・製造業受注(6月) 5.0％ 8.0％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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