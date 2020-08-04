マーケット RSS

 

今日の注目スケジュール：東京CPI、豪小売売上高、欧ユーロ圏生産者物価指数など

2020年8月4日 06:30

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：東京CPI、豪小売売上高、欧ユーロ圏生産者物価指数など
＜国内＞
08:30　東京CPI(7月)　0.3％　0.3％
08:50　マネタリーベース(7月)　6.0％
10:00　営業毎旬報告(7月31日現在、日本銀行)


＜海外＞
10:30　豪・貿易収支(6月)　88.00億豪ドル　80.25億豪ドル
10:30　豪・小売売上高(6月)　2.4％　16.9％
13:30　豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.25％　0.25％
16:00　トルコ・消費者物価指数(7月)　12.05％　12.62％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(月次)(7月)　0.39％
18:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(6月)　　-5.0％
21:00　ブ・鉱工業生産(6月)　7.0％
23:00　米・製造業受注(6月)　5.0％　8.0％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 日経平均テクニカル:7日ぶり急反発、はらみ線示現で底打ち示唆
  2. 安全資産としての金（ゴールド）とその価格動向　後編
  3. 個人投資家・有限亭玉介：とにかく強い株を見る！コロナに負けない銘柄群【FISCOソーシャルレポーター】
  4. 相場展望8月3日号　米国の中国に対する『怒り』を具現化した『香港自治法』　ドル決済禁止付きで日本等の金融機関に..
  5. 上昇、急落後の反動で雲上限など意識／日経225・本日の想定レンジ
  1. 【注目銘柄】日機装は続落も減益業績を織り込み下値に割安コロナ関連株が交錯
  2. 国内株式市場見通し：日経平均は下値模索の展開か（訂正）
  3. 【ドル円・7月第5週】「想定通りの反発」次をどう見るか?【テクニカル分析】
  4. 安全資産としての金（ゴールド）とその価格動向　前編
  5. ファナックが未定としていた通期の連結業績予想を発表し経常利益は477億円(前期比53.6%減)の見込みに
  1. 【ドル円・7月第4週】「やはり戻り売り」来週以降の展開は超重要【テクニカル分析】
  2. 相場展望7月22日号　トランプ氏挽回で、南シナ海人工島破壊、株式市場暴落も　大統領選挙前の8月中旬～10月末は警戒
  3. 【特集】温暖化防止のLNG(液化天然ガス)関連株、再生可能エエルギー関連株に注目
  4. 日本ドライケミカルが新発想の火災抑制剤放射器、京都アニメの事件を受け消防機器メーカーとして鋭意開発
  5. 相場展望7月13日号　日経平均は売り圧力が弱まり、8月上旬までは堅調か　8月は売りの特異月のため、8月中旬以降..

広告

写真で見るニュース

  • 複合商業施設の完成イメージ（J.フロントリテイリング発表資料より）
  • 2019年4月に発売された「ジェロ」の特別仕様車「FINAL EDITION」。（画像: 三菱自動車工業の発表資料より）
  • ホンダ N-BOX用サテライトビューカメラ取付イメージ（画像：ワントップ発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望8月3日号　米国の中国に対する『怒り』を具現化した『香港自治法』　ドル決済禁止付きで日本等の金融機関にも罰則適用

【ドル円・7月第5週】「想定通りの反発」次をどう見るか?【テクニカル分析】

新型コロナ関連の破たん374件に　7月は月間80件　東京商工リサーチ

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体