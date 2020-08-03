ＡＤＷＡＹＳ　大幅に反発、21年3月期第1四半期の営業利益1.89億円、スマホ広告好調で黒字転換／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*09:57JST <2489> ＡＤＷＡＹＳ 380 +71
大幅に反発。21年3月期第1四半期（20年4-6月）の営業損益を1.89億円の黒字（前年同期実績は1.09億円の赤字）と発表している。スマートフォン向け広告サービス「UNICORN」が好調に推移したことに加え、新型コロナウイルス感染拡大に伴う可処分時間の増加でマンガアプリの広告費が増加したことも黒字転換に寄与した。通期予想は前期比104.4％増の4.02億円の黒字で据え置いた。進捗率は47.0％。《HH》
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