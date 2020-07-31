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31日の日本国債市場概況：債券先物は152円37銭で終了

2020年7月31日 17:47

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記事提供元：フィスコ


*17:47JST 31日の日本国債市場概況：債券先物は152円37銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年9月限
寄付152円37銭 高値152円49銭 安値152円34銭 引け152円37銭
売買高総計22704枚

2年 415回 -0.140％
5年 144回 -0.125％
10年 359回 0.015％
20年 173回 0.380％

債券先物9月限は、152円37銭で取引を開始。米国のGDP過去最大の落ち込みなどにともない長期金利が低下したことや、東京都内での新型コロナウイルスの新規感染は400人超との報道を受けて買いが優勢になり、152円34銭から152円49銭まで上げた。その後は日銀の8月国債買入方針の発表を控えて寄り付き水準まで売られた。現物債の取引では、2年債と20年債が買われ、5年債と10年債が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.11％、10年債は0.53％、30年債は1.19％近辺で推移。
債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.55％、英国債は0.08％、オーストラリア10年債は0.81％、NZ10年債は0.73％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00　ユーロ圏・4-6月期GDP速報値（前年比予想：-14.5％、1-3月期：-3.1％）
・18:00　ユーロ圏・7月消費者物価指数（前年比予想：+0.2％、6月：+0.3％）
・21:00　南ア・6月貿易収支（予想：+100億ランド、5月：+159億ランド）
・21:30　米・6月個人所得（前月比予想：-0.6％、5月：-4.2％）
・21:30　米・6月個人消費支出（前月比予想：+5.2％、5月：+8.2％）
・21:30　米・6月コアPCE価格指数（前年比予想：+1.0％、5月：+1.0％）
・21:30　米・4-6月期雇用コスト指数（前期比予想：+0.6％、1-3月期：+0.8％）
・21:30　カナダ・5月GDP（前月比予想：+3.5％、4月：-11.6％）
・22:45　米・7月シカゴ購買部協会景気指数（予想：44.5、6月：36.6）
・23:00　米・7月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：72.9、速報値：73.2）《KK》

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