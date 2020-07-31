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サーバーワークス　新株予約権の大量行使、交付株式数36,000株

2020年7月31日 15:56

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記事提供元：フィスコ


*15:56JST サーバーワークス---新株予約権の大量行使、交付株式数36,000株
サーバーワークス<4434>は30日、2020年6月に発行した第三者割当による行使価額修正条項付第5回新株予約権に関する、2020年7月27日から2020年７月30日までの大量行使を発表。

前回開示後からの交付株式数36,000株。前回開示時点における未行使残株式数は245,900株。現時点における未行使残株式数は209,900株。
前回開示後からの行使状況は、7月28日15,000株、7月29日15,000株、7月30日6,000株となっている。《EY》

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