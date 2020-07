「爆音映画祭」大阪・なんばパークスシネマで、初登場『ミッドサマー』ほか『マトリックス』など上映

第4回「なんばパークスシネマ爆音映画祭」が、2020年8月6日(木)から13日(木)の8日間、大阪・なんばパークスシネマにて開催される。

■「爆音映画祭」とは

「爆音映画祭」は、高品質な音響機器をセッティングし、映画を高品質な“音”かつ大音量で楽しめるイベント。迫力のあるシーンはよりダイナミックに、緊張感のあるシーンはきめ細やかに…と作品、シーンにあわせて考えられた音量・音圧で観客を映画作品の世界観へより引き込んでいく。

■『ミッドサマー』が「爆音映画祭」初登場

4回目の「なんばパークスシネマ爆音映画祭」は人気作品が目白押し。「爆音映画祭」に初登場する、2020年上半期のヒット作品『ミッドサマー』ディレクターズカット版や『スウィング・キッズ』をはじめ、『マッドマックス 怒りのデスロード』『マトリックス』『バーレスク』などを全13作品をラインナップする。

また、邦画からは『プロメア』『ガールズ&パンツァー 劇場版』といった、人気アニメ作品が登場。さらに、日本のロック界を牽引する、ザ・イエロー・モンキー、ミッシェル・ガン・エレファント、バービーボーイズの映像作品の上映も見逃せない。

是非この機会にお気に入りの映画を“大音量”で楽しんでみて。

【詳細】

「なんばパークスシネマ爆音映画祭」

開催期間:2020年8月6日(木)~13日(木)

会場:なんばパークスシネマ

住所:大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス 8F

TEL:050-6864-7125

料金:映画作品 2,000円(税込)、ライブ・バンド映像作品 2,500円(税込)

発売日:

・WEB販売 2020年7月23日(木・祝)22:00~

・劇場窓口販売 2020年8月4日(火)劇場オープン時より

※チケットは詳細決定次第公式サイトにて発売。

<上映作品:全13作品>

『ミッドサマー ディレクターズカット版』『スウィング・キッズ』『バーレスク』『マッドマックス 怒りのデス・ロード』『マトリックス』『T-34 レジェンド・オブ・ウォー 最強ディレクターズカット版』『うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE キングダム』『プロメア』『ガールズ&パンツァー 劇場版』『パンドラ ザ・イエロー・モンキー PUNCH DRUNKARD TOUR THE MOVIE』『オトトキ DOCUMENTARY of THE YELLOW MONKEY』『PlainBee/BARBEE BOYS』『THE MICHELLE GUN ELEPHANT “THEE MOVIE”-LAST HEAVEN 031011-』