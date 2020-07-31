記事提供元：フィスコ
*03:26JST NY外為：ドル戻り鈍い、米国債相場伸び悩み、ダウ257ドル安
NY外為市場でドルは戻りの鈍い展開となった。ユーロ・ドルは1.1830ドル、ポンド・ドルは1.3077ドルでそれぞれ高止まり。ドル・円は104円80銭まで下落後は104円台後半でのもみ合いとなった。
米国株式相場は下げ止まり。主要ハイテク決算を控えてナスダックは上昇に転じた。500ドル超下げたダウ平均株価は下げ幅を縮小し258ドル安で推移。米国債相場も伸び悩み。米10年債利回りは0.54％付近で低下が一段落している。《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
東京株式市場の最新ニュース
- NY外為：ドル一段安、米国債利回りは3月のパニック時水準に近づく 7/31 02:42
- [ドル・円通貨オプション］OP買い後退 7/31 01:57
- NY外為：ドル売り一服、失業保険補助策の延長期待、ダウ下げ幅縮小 7/31 00:57
- NY外為：ドル続落、過去最悪の米Q2GDPや失業保険申請件数の増加を嫌気 7/30 23:47
- 米Q2GDPは過去最大の落ちこみ、失業保険申請件数は増加でドル下落 7/30 22:00
広告
広告
広告