

*03:26JST NY外為：ドル戻り鈍い、米国債相場伸び悩み、ダウ257ドル安

NY外為市場でドルは戻りの鈍い展開となった。ユーロ・ドルは1.1830ドル、ポンド・ドルは1.3077ドルでそれぞれ高止まり。ドル・円は104円80銭まで下落後は104円台後半でのもみ合いとなった。

米国株式相場は下げ止まり。主要ハイテク決算を控えてナスダックは上昇に転じた。500ドル超下げたダウ平均株価は下げ幅を縮小し258ドル安で推移。米国債相場も伸び悩み。米10年債利回りは0.54％付近で低下が一段落している。《KY》