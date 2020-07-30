*12:50JST 【M&A速報：2020/07/30（1）】三菱ケミカル、ドイツの炭素繊維リサイクル会社CFK社などを買収
■三菱ケミカル、ドイツの炭素繊維リサイクル会社CFK Valley Stade Recyclingなどを買収
■人工衛星向け通信インフラ事業運営のワープスペース、三菱UFJキャピタルなどから資金調達を実施
■ケーキ専門通販サイト運営のCake.jp(旧FLASH PARK)、ニッセイ・キャピタルなどから2.6億円の資金調達を実施
■部屋探しアプリ「カナリー」提供のBluAge、約3億円の資金調達を実施
■VR酔い防止の移動技術開発のUNIVRS（旧EXPVR）、メディアドゥ<3678>などからプレシリーズAで約1億円の資金調達を実施
■電動マイクロモビリティシェアサービス展開のLuup、大林組<1802>などから約4.5億円の資金調達を実施
■ポーラ・オルビスHD<4927>、EC基幹システム「EC Force」等展開のSUPER STUDIOに出資
■総合ビルメンテナンス事業等のホクタテ、電気設備工事事業のクリシマを買収
■清水建設<1803>、太陽光発電関連事業のネクストエナジー・アンド・リソースに出資
■カゴメ<2811>、国内農事業を分社化
■ボンド製造等のコニシ<4956>、土木工事設計・施工の山昇建設を買収
■ユアテック<1934>、冷暖房設備工事などの空調企業を買収
■META Capital、澤田HD<8699>へのTOB買付期間を8月13日までに延長
■ANAP<3189>、ASメディカルサポートとの資本提携を取り消し 事務手続きの不備で有価証券届出書を提出できなかったため
■女性向けヘルスケアD2Cブランド「レイ」展開のWRAY、総額約4500万円の資金調達を実施
■マネーフォワードベンチャーパートナーズ運営のHIRAC FUND、シードステージのスタートアップ3社に出資
■グッドパッチ<7351>、マネーフォワードベンチャーパートナーズ運営の「HIRAC FUND」に出資 スタートアップ向けデザイン支援を加速
■マネーフォワード<3994>、最大約30億円のシード・アーリーステージ向け「HIRAC FUND」を設立 ジャフコ<8595>と業務提携
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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