記事提供元：フィスコ
*00:04JST NY外為：ユーロ・ドル年初来高値試す、ハト派FOMC織り込むドル売り
NY外為市場ではハト派FOMC織り込むドル売りが続き、ユーロ・ドルは1.1720ドル付近から1.1778ドルまで急伸し27日来の高値を更新した。27日の高値1.1781ドルや心理的節目の1.18ドルを試す展開。ユーロ・円は123円20銭から123円70銭まで上昇し日中高値を更新した。ユーロ・ポンドは0.9036ポンドから0.9087ポンドまで上昇。
ダウ平均株価は80ドル高で推移した。《KY》
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