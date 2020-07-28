エクスモーション　大幅反発、中堅企業の自己資本比率ランキングで13位／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*14:17JST <4394> エクスモーション 1319 +87
大幅反発。一部メディアが中堅上場企業1000社を対象にランキングした直近期末時点の自己資本比率で13位に入り、買い材料視されている。同社の自己資本比率は91.9％。同メディアは「18年7月に東証マザーズに上場し、約8億円を調達したことで現金及び預金残高が増加し、自己資本比率を押し上げた」と指摘。「20年5月末時点の現金及び預金残高は13億円」とされ、無借金で経営していることも好感されているようだ。《US》
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