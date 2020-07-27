記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、独IFO企業景況感指数、米耐久財受注など
＜国内＞
08:50 日銀金融政策決定会合における主な意見(7月14・15日分)
08:50 法人企業統計調査確報(1-3月)
10:10 国債買い入れオペ(残存10-25年)(日本銀行)
14:00 景気先行CI指数(5月) 79.3
14:00 景気一致指数(5月) 74.6
＜海外＞
10:30 中・工業企業利益(6月) 6.0％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(7月23日まで1カ月間) 0.33％
17:00 独・IFO企業景況感指数(7月) 86.2
17:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(6月) 8.9％
20:25 ブ・週次景気動向調査
21:30 米・耐久財受注(6月) 6.5％ 15.7％
27:00 ブ・貿易収支(7月26日まで1カ月間) 17.59億ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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