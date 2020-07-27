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今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、独IFO企業景況感指数、米耐久財受注など

2020年7月27日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、独IFO企業景況感指数、米耐久財受注など
＜国内＞
08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(7月14・15日分)
08:50　法人企業統計調査確報(1-3月)
10:10　国債買い入れオペ(残存10-25年)(日本銀行)
14:00　景気先行CI指数(5月)　79.3
14:00　景気一致指数(5月)　74.6


＜海外＞
10:30　中・工業企業利益(6月)　6.0％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(7月23日まで1カ月間)　0.33％
17:00　独・IFO企業景況感指数(7月)　86.2
17:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(6月)　　8.9％
20:25　ブ・週次景気動向調査
21:30　米・耐久財受注(6月)　6.5％　15.7％
27:00　ブ・貿易収支(7月26日まで1カ月間)　17.59億ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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