

*14:59JST アルインコ---急落、第1四半期大幅減益決算をマイナス視

アルインコ<5933>は急落。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は5.2億円で前年同期比35.7％減益となっている。通期計画は引き続き未定としている。主力の建設機材関連事業が大幅減収減益となる。主要販売先である仮設機材レンタル会社が建設市場の動向を様子見する動きとなっているようだ。建設関連セクターにあって減益幅は想定以上との見方が優勢で、業績ガイダンス非開示によって先行き不透明感も晴れない形に。《HH》