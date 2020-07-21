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7/21の強弱材料

2020年7月21日 08:29

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記事提供元：フィスコ


*08:29JST 7/21
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（22717.48、+21.06）
・NYダウは上昇（26680.87、+8.92）
・ナスダック総合指数は上昇（10767.09、+263.90）
・シカゴ日経225先物は上昇（22790、大阪比+140）
・SOX指数は上昇（2110.47、+41.48）
・VIX指数は低下（24.46、-1.22）
・米原油先物は上昇（40.92、+0.17）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米財政刺激策への期待
・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料
・1ドル107円20-30銭
・コロナ感染者数の増加
・米中対立の激化
・安倍内閣の支持率低下
・豪雨被害の拡大

留意事項
・全国消費者物価指数（6月）
・食品スーパー売上高（6月）
・全国百貨店売上高（6月）
・工作機械受注（6月）
・日本電産、ディスコなど決算発表
・カナダ小売売上高（5月）《ST》

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