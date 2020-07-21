

*08:29JST 7/21

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（22717.48、+21.06）

・NYダウは上昇（26680.87、+8.92）

・ナスダック総合指数は上昇（10767.09、+263.90）

・シカゴ日経225先物は上昇（22790、大阪比+140）

・SOX指数は上昇（2110.47、+41.48）

・VIX指数は低下（24.46、-1.22）

・米原油先物は上昇（40.92、+0.17）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米財政刺激策への期待

・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料

・1ドル107円20-30銭

・コロナ感染者数の増加

・米中対立の激化

・安倍内閣の支持率低下

・豪雨被害の拡大

留意事項

・全国消費者物価指数（6月）

・食品スーパー売上高（6月）

・全国百貨店売上高（6月）

・工作機械受注（6月）

・日本電産、ディスコなど決算発表

・カナダ小売売上高（5月）《ST》