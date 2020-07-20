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【M&A速報：2020/07/20（1）】クラウド型建設プロジェクト管理サービス運営のアンドパッド、約40億円を資金調達

2020年7月20日 17:04

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記事提供元：フィスコ


*17:04JST 【M&A速報：2020/07/20（1）】クラウド型建設プロジェクト管理サービス運営のアンドパッド、約40億円を資金調達
■クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」運営のアンドパッド（旧オクト）、約40億円の資金調達を実施

■インキュベイトファンド、機関投資家を中心に250億円規模の5号ファンドを組成

■店舗集客支援サービス提供のエフェクチュアル、シリーズAで東京理科大学イノベーション・キャピタルなどから総額2.3億円の資金調達を実施

■会員制ファンコミュニティアプリ「Fanicon」運営のTHECOO、ソニー・ミュージックエンタテインメントなど5社から資金調達を実施

■動物用医薬品開発の共立製薬などを傘下にもつ共立HD、IT化・AI化推進のクラウズと資本業務提携

■処方箋なしで病院薬を販売する零売薬局運営や訪問看護など展開のGOOD AID、シリーズAであいぎん未来創造ファンド3号から資金調達を実施

■ロボティクスプラットフォーム「rapyuta.io」提供のRapyuta Robotics、BizTechファンドから資金調達を実施

■店舗比較サイト運営のオトコロドットコム、プレシリーズAラウンドでニッセイ・キャピタルから1.5億円の資金調達を実施

■蛇行修正装置・しわ取り機器開発の東洋機械、子会社の東洋機械通商を吸収合併

■創薬開発関連情報提供サービスのインテリム、受託合成事業をiケミカルラボに譲渡

■金属塗装などの三翠社、精密板金プレス金型設計製作のトミタテクノスと資本業務提携

■北辰不動産、グループの北辰REソリューションを吸収合併

■三桜、機材リース・輸入機械販売事業を新会社に承継　商号を「三桜ホールディングス」に変更

■小西医療器、親会社の小西共和HDと同社傘下の共和医理器を吸収合併

■オーエスジー<6136>、リーマ専業メーカーのエフ・ピー・ツールを買収

■ENEOSフロンティア、関連会社のEFリテール東北とEFリテール九州を吸収合併

■レック<7874>、中国子会社で日用品製造販売の寧波利克化工を中国の化学工業品メーカー寧波新明化工に譲渡

■三井住友FG<8316>、英国の資産運用会社Affirmative Investment Management社と資本業務提携

■EduLab<4427>、インドでブティック型ITサービス提供のSmartCloud Infofusionを買収

■ニプロ<8086>、インドで透析施設の運営を行うサービスプロバイダーのD.med Medical Service社を買収

■大戸屋HD<2705>の従業員有志一同、コロワイド<7616>によるTOBに「反対」表明

■大手議決権行使助言会社のGlass Lewis社、東芝<6502>株主総会の会社提案に賛成推奨　取締役候補者全12人の選任

■アルプスアルパイン<6770>、自動車電装品・カーオーディオ設計のアサヒに追加出資　出資比率39.9％に

■ピアラ<7044>、企業向けブロックチェーン事業開発のSingulaNetと資本業務提携

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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