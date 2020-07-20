記事提供元：フィスコ
*11:38JST リソー教育---新型コロナウイルス感染症対策でオンライン授業システムを導入
リソー教育<4714>は17日、完全1対1進学個別指導TOMASと家庭教師派遣名門会において、オンライン授業システムを提供することを発表。現在TOMASでは、新型コロナウイルス感染防止策を講じた上で完全1対1での対面での授業を行っているが、通塾に不安を感じる家庭や今後のコロナ第2波・第3波にも備えるため、従来からグループ会社で持っていたオンライン授業を改良し、TOMASや名門会でも提供する。《ST》
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