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リソー教育　新型コロナウイルス感染症対策でオンライン授業システムを導入

2020年7月20日 11:38

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記事提供元：フィスコ


*11:38JST リソー教育---新型コロナウイルス感染症対策でオンライン授業システムを導入
リソー教育<4714>は17日、完全1対1進学個別指導TOMASと家庭教師派遣名門会において、オンライン授業システムを提供することを発表。現在TOMASでは、新型コロナウイルス感染防止策を講じた上で完全1対1での対面での授業を行っているが、通塾に不安を感じる家庭や今後のコロナ第2波・第3波にも備えるため、従来からグループ会社で持っていたオンライン授業を改良し、TOMASや名門会でも提供する。《ST》

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