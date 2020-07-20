

*06:30JST 米国株はまちまち、消費鈍化懸念が重しに（17日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（17日）

SEP20

Ｏ 22785（ドル建て）

Ｈ 22865

Ｌ 22640

Ｃ 22710 大証比+40（イブニング比+20）

Vol 5465



SEP20

Ｏ 22755（円建て）

Ｈ 22830

Ｌ 22605

Ｃ 22675 大証比+5（イブニング比-15）

Vol 18362

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（17日）

ファナック<6954>、ソニー<6758>、任天堂<7974>、ＴＤＫ<6762>が堅調。半面、トヨタ<72

03>、富士通<6702>、ブリヂストン<5108>、セコム<9735>が冴えないなど、対東証比較（1

ドル107.02円換算）で高安まちまち。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 127.06 0.57 6799 -14

6954 （FANUY） ファナック 19.10 -0.01 20441 51

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 29.98 0.19 6417 2

6758 （SNE） ソニー 76.08 -0.72 8142 27

9432 （NTTYY） NTT 24.00 0.25 2568 9.5

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 55.63 -0.40 59535 -5

7974 （NTDOY） 任天堂 55.84 -0.11 47808 158

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 3.95 -0.07 423 -2

7267 （HMC） ホンダ 26.23 -0.21 2807 -9

8316 （SMFG） 三井住友 5.72 -0.11 3061 -21

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 99.04 0.66 10599 -16

8001 （ITOCY） 伊藤忠 45.70 0.94 2446 -1.5

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.53 -0.06 135 -1.2

8058 （MSBHY） 三菱商 43.19 -0.12 2311 -4

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 44.54 -0.64 4766 7

6902 （DNZOY） デンソー 19.55 -0.06 4184 19

6503 （MIELY） 三菱電 26.08 0.02 1396 0

7751 （CAJ） キヤノン 20.05 -0.30 2146 -1.5

8031 （MITSY） 三井物 308.68 1.10 1652 8

6702 （FJTSY） 富士通 24.96 0.40 13356 -34

7733 （OCPNY） オリンパス 18.47 0.00 1977 3

4911 （SSDOY） 資生堂 63.07 -0.06 6750 32

4523 （ESALY） エーザイ 79.44 1.66 8501 -8

5108 （BRDCY） ブリヂストン 16.15 -0.20 3457 -38

4901 （FUJIY） 富士フイルム 44.21 -0.43 4731 -30

8802 （MITEY） 菱地所 15.18 -0.06 1625 1.5

6301 （KMTUY） コマツ 21.58 0.34 2310 0

9735 （SOMLY） セコム 21.87 -0.04 9362 -48

8267 （AONNY） イオン 22.87 -0.52 2448 -33.5

2503 （KNBWY） キリン 20.15 -0.10 2156 17.5

7201 （NSANY） 日産自 8.16 -0.07 437 -2.5

7270 （FUJHY） SUBARU 10.72 -0.01 2295 -2

1925 （DWAHY） 大和ハウス 24.28 -0.14 2598 -11

8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.56 0.01 488 -7.3

8591 （IX） オリックス 59.32 -0.81 1270 -2

8053 （SSUMY） 住友商 12.01 -0.20 1285 -1.5

6645 （OMRNY） オムロン 67.40 0.39 7213 3

1928 （SKHSY） 積水ハウス 19.88 0.08 2128 2.5

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 100.75 1.63 10782 52

3938 （LN） LINE 51.50 0.22 5512 -8

3407 （AHKSY） 旭化成 15.85 -0.36 848 -1.7

6586 （MKTAY） マキタ 38.27 0.01 4096 -14

8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.72 -0.08 2911 -64.5

6723 （RNECY） ルネサス 2.79 0.05 597 4

5802 （SMTOY） 住友電 11.72 0.01 1254 -25.5

6988 （NDEKY） 日東電 28.14 0.02 6023 -7

2802 （AJINY） 味の素 16.35 0.16 1750 16

4704 （TMIC） トレンド 58.73 0.78 6285 15

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.60 0.02 2461 -16.5

3402 （TRYIY） 東レ 9.59 -0.12 513 -6.4

（時価総額上位50位、1ドル107.02円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

3401 （TINLY） 帝人 16.40 1755 31 1.80

6952 （CSIOY） カシオ 176.30 1887 19 1.02

2802 （AJINY） 味の素 16.35 1750 16 0.92

2503 （KNBWY） キリン 20.15 2156 17.5 0.82

6723 （RNECY） ルネサス 2.79 597 4 0.67

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7752 （RICOY） リコー 7.26 777 -28 -3.48

6361 （EBCOY） 荏原 12.25 2622 -82 -3.03

5233 （THYCY） 太平洋セメ 5.60 2397 -66 -2.68

6753 （SHCAY） シャープ 2.72 1162 -27 -2.27

8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.72 2911 -64.5 -2.17



「米国株式市場概況」（17日）

ＮＹＤＯＷ

終値：26671.95 前日比：-62.76

始値：26774.62 高値：26808.43 安値：26619.88

年初来高値：29568.57 年初来安値：18213.65

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：10503.19 前日比：29.36

始値：10500.52 高値：10532.62 安値：10421.21

年初来高値：10824.79 年初来安値：6457.13

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：3224.73 前日比：9.16

始値：3224.21 高値：3233.52 安値：3205.65

年初来高値：3393.52 年初来安値：2191.86

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 1.329％ 米10年国債 0.627％



米国株式相場はまちまち。ダウ平均は62.76ドル安の26671.95ドル、ナスダックは29.36ポイ

ント高の10503.19ポイントで取引を終了した。6月住宅着工件数の増加を好感し小幅上昇し

て寄り付いたが、7月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想外に6月から低下すると個

人消費の鈍化懸念が広がり下落に転じた。一方で、ハイテク株は底堅く推移するまちまちな

展開となった。セクター別では、公益事業やヘルスケア機器・サービスが上昇した一方、銀

行、エネルギーが下落した。

動画配信のネットフリックス（NFLX）は第2四半期決算が予想を下回ったほか第3四半期の悲

観的な見通しが嫌気され下落。クルーズ船運営のカーニバル（CCL）、ノルウェージアンクル

ーズ（NCLH）はアメリカ疾病管理予防センター（CDC）が運航再開日時を9月末に延期したこ

とが嫌気され軒並み下落した。一方、投資会社のブラックロック(BLK)は予想を上回った決算

が好感され上昇。電気自動車（EV）のテスラ（TSLA）はクレディスイスが目標株価を2倍に

引上げたことが好感され上昇した。

ムニューシン財務長官は下院での証言で、次回の財政策には中小企業向けの融資プログラム

である「給与保護プログラム（PPP）」の延長を含み、小規模な企業に的を絞った支援内容に

すべきと主張した。



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