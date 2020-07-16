テラスカイは第1四半期の大幅増益と進ちょく率など注目されストップ高

記事提供元：日本インタビュ新聞社
■営業利益は通期予想額の6割を確保
テラスカイ<3915>(東1)は7月16日、急伸し、9時半前から何度もストップ高の3200円(500円高)で売買され、11時にかけてはストップ高買い気配となっている。
15日の取引開始後に第1四半期連結決算(2020年3～5月)を発表し、営業利益は前年同期比99.9%増の3.21億円。据え置いた2月通期の予想営業利益5.20億円の6割を確保したことなどが注目された。
売上高は同37.8%増の29.26億円で、こちらは通期予想額107.28億円の27%を確保した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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