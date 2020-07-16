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7/16の強弱材料

2020年7月16日 08:26

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記事提供元：フィスコ


*08:26JST 7/16
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（22945.50、+358.49）
・NYダウは上昇（26870.10、+227.51）
・ナスダック総合指数は上昇（10550.49、+61.91）
・VIX指数は低下（27.76、-1.76）
・米原油先物は上昇（41.20、+0.91）
・日銀のETF購入
・米財政刺激策への期待
・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料
・シカゴ日経225先物は下落（22890、大阪比-60）
・1ドル106円90-00銭
・SOX指数は下落（2064.17、-5.62）
・米長期金利は上昇
・コロナ感染者数の増加
・米中対立の激化
・安倍内閣の支持率低下
・豪雨被害の拡大

留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・中西経団連会長が記者会見
・豪雇用統計（6月）
・中国70都市新築住宅価格（6月）
・中国国内総生産（GDP）（4-6月）
・中国鉱工業生産指数（6月）
・中国小売売上高（6月）
・中国不動産投資（6月）
・中国固定資産投資（6月）
・欧州新車販売台数（6月）
・英失業率（6月）
・ユーロ圏貿易収支（5月）
・欧州中央銀行（ECB）定例理事会後にラガルド総裁が記者会見
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（7月）
・米小売売上高（6月）
・米企業在庫（5月）
・米NAHB住宅市場指数（7月）
・対米証券投資（5月）《ST》

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