

*08:26JST 7/16

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（22945.50、+358.49）

・NYダウは上昇（26870.10、+227.51）

・ナスダック総合指数は上昇（10550.49、+61.91）

・VIX指数は低下（27.76、-1.76）

・米原油先物は上昇（41.20、+0.91）

・日銀のETF購入

・米財政刺激策への期待

・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料

・シカゴ日経225先物は下落（22890、大阪比-60）

・1ドル106円90-00銭

・SOX指数は下落（2064.17、-5.62）

・米長期金利は上昇

・コロナ感染者数の増加

・米中対立の激化

・安倍内閣の支持率低下

・豪雨被害の拡大

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・中西経団連会長が記者会見

・豪雇用統計（6月）

・中国70都市新築住宅価格（6月）

・中国国内総生産（GDP）（4-6月）

・中国鉱工業生産指数（6月）

・中国小売売上高（6月）

・中国不動産投資（6月）

・中国固定資産投資（6月）

・欧州新車販売台数（6月）

・英失業率（6月）

・ユーロ圏貿易収支（5月）

・欧州中央銀行（ECB）定例理事会後にラガルド総裁が記者会見

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（7月）

・米小売売上高（6月）

・米企業在庫（5月）

・米NAHB住宅市場指数（7月）

・対米証券投資（5月）《ST》