記事提供元：フィスコ
*07:33JST NY金：もみ合いで1813.80ドル、押し目買い興味は失われず
NY金先物8月限はもみ合い（COMEX金8月限終値：1813.80 ↑0.40）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比+0.40ドルの1オンス＝1813.80ドルで取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは1804.00ドル−1819.50ドル。15日のロンドン市場で1819.50ドルまで買われた後、欧米株高を意識して1804.00ドルまで反落した。ただ、押し目買いの興味は残されており、時間外取引では1810ドル台で底堅い動きを見せている。《CS》
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