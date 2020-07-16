*06:30JST 今日の注目スケジュール：中GDP、欧ECBが政策金利発表、米小売売上高など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
＜海外＞
07:45 NZ・消費者物価指数(4-6月) 1.5％ 2.5％
10:30 中・新築住宅価格(6月) 0.49％
10:30 豪・失業率(6月) 7.1％ 7.1％
11:00 中・GDP(4-6月) 2.6％ -6.8％
11:00 中・鉱工業生産指数(6月) 4.8％ 4.4％
11:00 中・小売売上高(6月) 0.4％ -2.8％
11:00 中・不動産投資(6月) 1.0％ -0.3％
11:00 中・固定資産投資(都市部)(6月) -3.4％ -6.3％
11:00 中・調査失業率(6月) 6.0％ 5.9％
15:00 欧・欧州新車販売台数(6月) 52.3％
15:00 英・失業率(6月) 7.8％
15:00 英・ILO失業率(3カ月)(5月) 4.0％ 3.9％
16:20 インドネシア・中央銀行が政策金利発表 4.00％ 4.25％
18:00 欧・ユーロ圏貿易収支(5月) 0億ユーロ 29億ユーロ
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(7月15日まで1カ月間) 0.5％
20:45 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 0％ 0％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 131.4万件
21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(7月) 17.5 27.5
21:30 米・小売売上高(6月) 5.6％ 17.7％
23:00 米・企業在庫(5月) -2.3％ -1.3％
23:00 米・NAHB住宅市場指数(7月) 60 58
29:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(5月) -1284億ドル
米・シカゴ連銀総裁がロッキーマウンテン・エコノミック・サミット(オンライン)に参加
米・ニューヨーク連銀総裁がオンラインセミナーに参加
韓・中央銀行が政策金利発表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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