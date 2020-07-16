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今日の注目スケジュール：中GDP、欧ECBが政策金利発表、米小売売上高など

2020年7月16日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：中GDP、欧ECBが政策金利発表、米小売売上高など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)


＜海外＞
07:45　NZ・消費者物価指数(4-6月)　1.5％　2.5％
10:30　中・新築住宅価格(6月)　　0.49％
10:30　豪・失業率(6月)　7.1％　7.1％
11:00　中・GDP(4-6月)　2.6％　-6.8％
11:00　中・鉱工業生産指数(6月)　4.8％　4.4％
11:00　中・小売売上高(6月)　0.4％　-2.8％
11:00　中・不動産投資(6月)　1.0％　-0.3％
11:00　中・固定資産投資(都市部)(6月)　-3.4％　-6.3％
11:00　中・調査失業率(6月)　6.0％　5.9％
15:00　欧・欧州新車販売台数(6月)　　52.3％
15:00　英・失業率(6月)　　7.8％
15:00　英・ILO失業率(3カ月)(5月)　4.0％　3.9％
16:20　インドネシア・中央銀行が政策金利発表　4.00％　4.25％
18:00　欧・ユーロ圏貿易収支(5月)　0億ユーロ　29億ユーロ
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(7月15日まで1カ月間)　　0.5％
20:45　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　0％　0％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　131.4万件
21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(7月)　17.5　27.5
21:30　米・小売売上高(6月)　5.6％　17.7％
23:00　米・企業在庫(5月)　-2.3％　-1.3％
23:00　米・NAHB住宅市場指数(7月)　60　58
29:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(5月)　　-1284億ドル


米・シカゴ連銀総裁がロッキーマウンテン・エコノミック・サミット(オンライン)に参加

米・ニューヨーク連銀総裁がオンラインセミナーに参加

韓・中央銀行が政策金利発表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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