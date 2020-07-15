*06:30JST 今日の注目スケジュール：黒田日銀総裁が会見、米ニューヨーク連銀製造業景気指数、米ベージュブックなど
＜国内＞
13:00 東京販売用マンション(6月) -82.2％
GMOフィナンシャルゲートが東証マザーズに新規上場(公開価格:2540円)
アイキューブドシステムズが東証マザーズに新規上場(公開価格:3120円)
KIYOラーニングが東証マザーズに新規上場(公開価格:2300円)
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 -0.10％ -0.10％
黒田日銀総裁が会見
＜海外＞
15:00 英・消費者物価コア指数(6月) 1.2％ 1.2％
15:00 英・生産者物価産出コア指数(6月) 0.6％
17:00 南ア・消費者物価指数(5月) 2.3％ 3.0％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(7月) 1.55％
21:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(7月) 5.5 -0.2
21:30 米・輸入物価指数(6月) 1.0％ 1.0％
22:15 米・鉱工業生産指数(6月) 4.4％ 1.4％
22:15 米・設備稼働率(6月) 68.2％ 64.8％
23:00 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.25％ 0.25％
印・貿易収支(6月) -32.0億ドル -31.5億ドル
米・フィラデルフィア連銀総裁がオンライン討論会に参加
米・地区連銀経済報告(ベージュブック)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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