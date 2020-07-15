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今日の注目スケジュール：黒田日銀総裁が会見、米ニューヨーク連銀製造業景気指数、米ベージュブックなど

2020年7月15日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：黒田日銀総裁が会見、米ニューヨーク連銀製造業景気指数、米ベージュブックなど
＜国内＞
13:00　東京販売用マンション(6月)　-82.2％


GMOフィナンシャルゲートが東証マザーズに新規上場(公開価格:2540円)

アイキューブドシステムズが東証マザーズに新規上場(公開価格:3120円)

KIYOラーニングが東証マザーズに新規上場(公開価格:2300円)

日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　-0.10％　-0.10％

黒田日銀総裁が会見


＜海外＞
15:00　英・消費者物価コア指数(6月)　1.2％　1.2％
15:00　英・生産者物価産出コア指数(6月)　　0.6％
17:00　南ア・消費者物価指数(5月)　2.3％　3.0％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(7月)　　1.55％
21:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(7月)　5.5　-0.2
21:30　米・輸入物価指数(6月)　1.0％　1.0％
22:15　米・鉱工業生産指数(6月)　4.4％　1.4％
22:15　米・設備稼働率(6月)　68.2％　64.8％
23:00　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.25％　0.25％


印・貿易収支(6月)　-32.0億ドル　-31.5億ドル

米・フィラデルフィア連銀総裁がオンライン討論会に参加

米・地区連銀経済報告(ベージュブック)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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