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EMシステムズなど／来週の買い需要

2020年7月10日 18:24

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記事提供元：フィスコ


[来週の買い需要（表）]

コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <8142> ;トーホー;304%;21900;0.11;1807;-22 <8207> ;テンアライド;225%;91100;0.05;360;-10 <6255> ;エヌピーシー;195%;428400;4.00;342;-4 <4820> ;EMシステムズ;166%;172800;0.12;910;-18 <8842> ;楽天地;156%;20600;0.19;3900;-120 <7999> ;MUTOHHD;136%;1500;3.11;1500;-6 <7523> ;アールビバン;85%;1700;2.25;496;-2 <6779> ;日電波;81%;53400;2.08;309;-15 <3079> ;ＤＶｘ;81%;7200;0.24;861;-10 <8013> ;ナイガイ;79%;15500;3.45;349;-7 <3710> ;ジョルダン;79%;12000;5.05;954;-26 <3254> ;プレサンス;77%;182400;0.88;1163;-40 <8363> ;北国銀;77%;27100;0.33;2811;-103 <3137> ;ファンデリー;75%;15800;0.97;790;-4 <4431> ;スマレジ;73%;28700;3.00;3590;-50 <6264> ;マルマエ;67%;129500;1.01;1168;-17 <3664> ;モブキャスト;65%;504100;4.55;183;3 <1324> ;RTS連動;62%;26900;2.16;138;2 <9982> ;タキヒヨー;61%;8900;0.13;1750;-61 <7746> ;岡本硝子;61%;214000;3.78;180;-6


[コメント]

EMシステムズの信用倍率は1倍を下回る需給状況であり。今後は安値期日が続くため、より買い方優位の需給状況となりそうだ。《FA》

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