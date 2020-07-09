マーケット RSS

 

【M&A速報：2020/07/09（2）】川崎汽船と住友商事、ブラジル沖Marlim鉱区向けFPSO事業に参画

2020年7月9日 17:05

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*17:05JST 【M&A速報：2020/07/09（2）】川崎汽船と住友商事、ブラジル沖Marlim鉱区向けFPSO事業に参画
■川崎汽船<9107>と住友商事<8053>、ブラジル沖Marlim鉱区向けFPSO保有・傭船事業に出資参画

■プラント事業等を展開するカシワバラ・コーポレーション、センシンロボティクスとインフラ設備におけるDXの推進へ向け資本提携へ

■アイ・ピー・エス<4390>、通信事業を手がけるシンガポール子会社の増資を引き受け

■米ベインキャピタル、ニチイ学館<9792>へのTOB買付期間を8月3日までに延長

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY原油：底堅い動きで40.90ドル、一時41ドル台まで買われる
  2. 相場展望7月9日号　金融バブルが起こすインフレ懸念で株式から金投資へ　景気は新型コロナウイルスの感染拡大次第
  3. 保土谷化学が急伸、「iPhone」全新機種に有機ELと伝えられ関連株の値動き活発
  4. NY株式：NYダウ396ドル安、ウイルス拡大への懸念が存続
  5. 日経平均テクニカル:続落、25日線下向いて遅行線は「弱気」
  1. ティアックは筆頭株主の異動が材料視されストップ高
  2. ローリスクハイリターン!? IPO株で投資運用を始めてみよう　前編
  3. 日本ドライケミカルが新発想の火災抑制剤放射器、京都アニメの事件を受け消防機器メーカーとして鋭意開発
  4. 来週の相場で注目すべき3つのポイント：日米コロナ2次感染状況、米非製造業ISM景況指数、新興市場IPO
  5. ローリスクハイリターン!? IPO株で投資運用を始めてみよう　後編
  1. サウジアラビア、原油の自主減産を6月で終了
  2. アスカネットが空前の大型投資、空中結像技術の本格展開に向け6月下旬稼働で「技術開発センター」を設立
  3. アメリカ大統領選の行方と政策から見る株価への影響　前編
  4. NY原油：続伸、一時40.60ドルまで買われる
  5. ダイキンとコロナが「換気エアコン」注目されて高い

広告

写真で見るニュース

  • 室内で新型コロナウイルスを含んだ飛沫核が移動する様子（上）と換気によって飛沫核の拡散が防げる様子（下）（画像：クイーンズランド工科大学の発表資料より）
  • 画像はイメージです。
  • スズキ・アクロス（画像: スズキの発表資料より）
  • ハッブル宇宙望遠鏡が観測した銀河「NGC 1068」。活動銀河核に存在する超大質量ブラックホールのコロナが宇宙ニュートリノと「失われた」ガンマ線の起源であると、新モデルは予言する。（c） NASA/JPL-Caltech
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望7月9日号　金融バブルが起こすインフレ懸念で株式から金投資へ　景気は新型コロナウイルスの感染拡大次第

研究の概要（画像: 名古屋大学の報道発表資料より）

20倍の効率でタンパク質合成する人工mRNA開発　医薬品への応用期待　名大ら

今回の研究の概要。（画像: 東北大学の発表資料より）

過度な摂食制限は寿命を縮める恐れも　線虫で短命化傾向を発見　東北大

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体