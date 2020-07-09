記事提供元：フィスコ
*17:05JST 【M&A速報：2020/07/09（2）】川崎汽船と住友商事、ブラジル沖Marlim鉱区向けFPSO事業に参画
■川崎汽船<9107>と住友商事<8053>、ブラジル沖Marlim鉱区向けFPSO保有・傭船事業に出資参画
■プラント事業等を展開するカシワバラ・コーポレーション、センシンロボティクスとインフラ設備におけるDXの推進へ向け資本提携へ
■アイ・ピー・エス<4390>、通信事業を手がけるシンガポール子会社の増資を引き受け
■米ベインキャピタル、ニチイ学館<9792>へのTOB買付期間を8月3日までに延長
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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