記事提供元：フィスコ
*11:06JST ベルシス24---急騰、第1四半期は想定外の営業増益決算に
ベルシス24<6183>は急騰。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は30.5億円で前年同期比4.5％増益、18億円程度の市場コンセンサスを上回り、想定外の増益決算となった。新型コロナによる稼働抑制の影響が懸念されたが、継続業務やスポット業務の拡大がカバーした格好。未定としていた通期予想を公表、営業利益は115億円で前期比3.6％増益の見通し。今後はコロナ影響の軽減も見込め、底堅い決算を評価する動きが優勢に。《US》
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