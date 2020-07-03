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ニューテック　急落、第1四半期は営業赤字に転落／新興市場スナップショット

2020年7月3日 13:09

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記事提供元：フィスコ


*13:09JST <6734> ニューテック 2197 -468
急落。21年2月期第1四半期（20年3-5月）の営業損益を0.25億円の赤字（前年同期実績0.15億円の黒字）と発表している。緊急事態宣言を受けて在宅勤務やテレワークなど外出自粛を徹底した結果、営業活動が停滞して取引先新規受注の多くが6月以降にずれ込んだため、赤字に転落した。《US》

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