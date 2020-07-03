

*08:30JST 7/3

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（22145.96、+24.23）

・NYダウは上昇（25827.36、+92.39）

・ナスダック総合指数は上昇（10207.63、+53.00）

・シカゴ日経225先物は上昇（22315、大阪比+135）

・1ドル107円50-60銭

・SOX指数は上昇（1993.61、+26.63）

・VIX指数は低下（27.68、-0.94）

・米原油先物は上昇（40.65、+0.83）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米財政刺激策への期待

・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料

・コロナ感染者数の再増加

・米中対立の激化

・安倍内閣の支持率低下

留意事項

・日銀の需給ギャップと潜在成長率

・年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の2019年度運用状況

・豪小売売上高（5月）

・中国財新総合PMI（6月）

・ユーロ圏総合PMI（6月）

・米国市場は休場（独立記念日の振替休日）《ST》