記事提供元：フィスコ
*08:30JST 7/3
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（22145.96、+24.23）
・NYダウは上昇（25827.36、+92.39）
・ナスダック総合指数は上昇（10207.63、+53.00）
・シカゴ日経225先物は上昇（22315、大阪比+135）
・1ドル107円50-60銭
・SOX指数は上昇（1993.61、+26.63）
・VIX指数は低下（27.68、-0.94）
・米原油先物は上昇（40.65、+0.83）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米財政刺激策への期待
・コロナ収束後の業績回復期待
弱気材料
・コロナ感染者数の再増加
・米中対立の激化
・安倍内閣の支持率低下
留意事項
・日銀の需給ギャップと潜在成長率
・年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の2019年度運用状況
・豪小売売上高（5月）
・中国財新総合PMI（6月）
・ユーロ圏総合PMI（6月）
・米国市場は休場（独立記念日の振替休日）《ST》
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