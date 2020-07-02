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総医研　大幅高、20年6月期の営業利益予想を10.00億円に上方修正、年間配当予想は5円に増額／新興市場スナップショット

2020年7月2日 10:06

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記事提供元：フィスコ


*10:06JST <2385> 総医研 562 +32
大幅高。20年6月期の営業利益を従来予想の8.80億円から10.00億円（前期実績8.66億円）に上方修正している。化粧品事業で中国市場向け販売が拡大傾向で推移し、利益を押し上げる見通し。また、同期の年間配当を従来予想の4.00円から5.00円（前期実績4.00円）に増額修正している。6月26日に直近高値（590円）を付けた後、株価が軟調に推移していたことも押し目買いにつながっているようだ。《HH》

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