

*08:54JST ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人---2020年12月期の運用状況の予想の修正及び2021年6月期の運用状況の予想

ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人<3487>は29日、2020年12月期の運用状況の予想の修正及び2021年6月期の運用状況の予想を発表した。

2020年12月期(2020年7月1日から同年12月31日)の運用状況の予想は、営業収益は前回発表予想比22％増の25.89億円、営業利益は同26.7%増の15.13億円、経常利益は同26.2%増の12.89億円、当期純利益は同26.2%増の12.88億円、1口当たり分配金は同1.0%増の3,297円、1口当たり利益分配金は同3.5%増の3,042円、1口当たり利益経過分配金は255円。

2021年6月期(2021年1月1日から同年6月30日)の運用状況の予想は、営業収益は25.91億円、営業利益は13.85億円、経常利益は11.82億円、当期純利益は11.81億円、1口当たり分配金は3,205円、1口当たり利益分配金は2,790円、1口当たり利益経過分配金は415円。

2020年1月に公表していた業績予想（2020年6月期3,040円、2020年12月期3,263円合計6,303円）から、今次開示した業績予想（2020年12月期3,297円、2021年6月期3,205円合計6,502円）は3.2%増加する見込み。

また、一時的な要因を調整した巡航１口当たり分配金については、修正前の3,160円から3,258円と3.1％増加する見込み。《ST》