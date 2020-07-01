記事提供元：フィスコ
*17:29JST アンジェス---新型コロナウイルス感染症向けDNAワクチン第1・2相臨床試験開始
アンジェス<4563>は6月30日、新型コロナウイルス感染症向けDNAワクチンについて、第1・2相臨床試験を大阪市立大学医学部付属病院において開始したと発表。
概要は、健康成人志願者を対象とした、筋肉内接種における治療薬の安全性及び免疫原性の評価。目標症例数は30例。予定試験期間は2021年7月31日まで。《ST》
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