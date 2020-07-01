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グッドパッチ　初値2757円、公開価格の4.0倍／新興市場スナップショット

2020年7月1日 13:25

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記事提供元：フィスコ


*13:25JST <7351> グッドパッチ 2550 -
公開価格（690円）の4.0倍となる2757円で初値を付けた。6月30日に上場したが、買い注文が殺到して取引が成立しなかった。WebやスマートフォンサービスなどのUI/UXデザイン支援事業を手掛ける。20年8月期の営業利益予想は前期比174.4％増の2.06億円。デザインパートナー事業やデザインプラットフォーム事業が伸長すると見込む。第2四半期累計の実績は1.60億円で、通期計画に対する進捗率は77.7％。《US》

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