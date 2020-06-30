*16:57JST 【M&A速報：2020/06/30（2）】ニューホライズンキャピタル、鋼構造物塗装工事業のNITTOを買収
■ニューホライズンキャピタル、鋼構造物塗装工事事業のNITTOを買収
■共栄セキュリティーサービス<7058>、四国・中国地方で警備事業展開の東京セフティを持ち分法適用関連会社化
■臨床試験事業のキャピタルメディカ、東北地方中心に臨床試験受託事業展開の東北薬理研を買収
■通販事業を手がけるテレビ東京ダイレクト、フードイノベーション領域に特化したFuture Food Fund 1号投資事業有限責任組合に出資
■オフラインデータを集積したビジネスマップ提供のReview、おおさか社会課題解決ファンドから資金調達を実施
■次世代型リチウムイオン電池「全樹脂電池」開発のAPB、豊田通商<8015>から資金調達を実施
■ジャストプランニング<4287>、オージス総研と資本業務提携
■イオンディライト<9787>、子会社KJS（旧 カジタク）の証明写真機事業を分社化 新設会社の全株式をDNPフォトイメージングジャパンに譲渡
■井関農機<6310>、子会社で農業用機械器具販売のヰセキ北陸とヰセキ関西中部を合併
■太陽光発電システム開発のLooop、ENEOSなどから総額28.3億円の資金調達を実施
■ソフィアHD<6942>傘下で企業向けシステム開発のソフィア総合研究所、ソフトウエア開発事業の藤井を買収
■荏原製作所<6361>、水産物の品種改良・養殖事業のリージョナルフィッシュと資本業務提携
■岩手新事業創造ファンド2号、光触媒プレート製造等の釜石電機製作所に出資
■シーアールイー<3458>、子会社で流通インフラプラットフォーム「はぴロジ」運営のブレインウェーブに追加出資し完全子会社化
■阪急阪神エクスプレス、子会社で梱包業等の阪急阪神ロジパートナーズとスカイパッキングを合併
■情報技術開発、SAP導入コンサルティングのIMGコンサルティングの株式を追加取得 完全子会社化
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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