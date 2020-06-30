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東証業種別ランキング：鉄鋼が上昇率トップ

2020年6月30日 16:43

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記事提供元：フィスコ


*16:43JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が上昇率トップ
鉄鋼が上昇率トップ。そのほか、空運業、不動産業、非鉄金属、海運業、水産・農林業、化学工業などが上昇した。一方で証券業が下落率トップ。そのほか、医薬品、倉庫・運輸関連業、精密機器、陸運業、小売業などが下落した。

1. 鉄鋼 ／ 262.58 ／ 2.33
2. 空運業 ／ 180.03 ／ 2.09
3. 不動産業 ／ 1,178.77 ／ 1.66
4. 非鉄金属 ／ 759. ／ 1.50
5. 海運業 ／ 198.33 ／ 1.44
6. 水産・農林業 ／ 447.2 ／ 1.24
7. 化学工業 ／ 1,920. ／ 1.21
8. 建設業 ／ 1,016.06 ／ 1.20
9. 機械 ／ 1,741.91 ／ 1.16
10. 金属製品 ／ 967.95 ／ 1.09
11. 石油・石炭製品 ／ 839.1 ／ 1.07
12. ガラス・土石製品 ／ 885.93 ／ 1.07
13. 保険業 ／ 809.13 ／ 0.99
14. 繊維業 ／ 507.75 ／ 0.92
15. 電気機器 ／ 2,499.08 ／ 0.89
16. 鉱業 ／ 196.01 ／ 0.87
17. 輸送用機器 ／ 2,377.94 ／ 0.86
18. サービス業 ／ 2,138.28 ／ 0.80
19. 食料品 ／ 1,615. ／ 0.76
20. その他金融業 ／ 562.28 ／ 0.64
21. ゴム製品 ／ 2,495.35 ／ 0.62
22. 卸売業 ／ 1,331.89 ／ 0.59
23. 電力・ガス業 ／ 379.94 ／ 0.55
24. 情報・通信業 ／ 4,074.72 ／ 0.48
25. その他製品 ／ 2,979.5 ／ 0.44
26. パルプ・紙 ／ 461.44 ／ 0.34
27. 銀行業 ／ 116.07 ／ 0.15
28. 小売業 ／ 1,222.42 ／ -0.16
29. 陸運業 ／ 1,918.99 ／ -0.19
30. 精密機器 ／ 8,101.65 ／ -0.27
31. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,520.98 ／ -0.35
32. 医薬品 ／ 3,400.98 ／ -0.41
33. 証券業 ／ 304.96 ／ -0.61《US》

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