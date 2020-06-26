マーケット RSS

 

26日の日本国債市場概況：債券先物は152円14銭で終了

2020年6月26日 17:35

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*17:35JST 26日の日本国債市場概況：債券先物は152円14銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年9月限
寄付152円13銭 高値152円16銭 安値152円06銭 引け152円14銭
売買高総計11559枚

2年 413回 -0.145％
5年 143回 -0.115％
10年 358回 0.010％
20年 172回 0.390％

債券先物9月限は、152円13銭で取引を開始。前日NY市場での米株反発・長期金利上昇を受けて売りが先行し、152円06銭まで下げた。その後、日銀が実施した国債買い入れオペの結果が強かったことで買われ、152円16銭まで上げた。現物債の取引では、5年債が買われ、2年債、10年債、20年債が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.18％、10年債は0.67％、30年債は1.41％近辺で推移。
債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.48％、英国債は0.16％、オーストラリア10年債は0.86％、NZ10年債は0.92％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30　米・5月個人所得（前月比予想：-6.0％、4月：+10.5％）
・21:30　米・5月個人消費支出（前月比予想：+9.2％、4月：-13.6％）
・21:30　米・5月コアPCE価格指数（前年比予想：+0.9％、4月：+1.0％）
・23:00　米・6月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：79.2、速報値：78.9）《KK》

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 相場展望6月25日号　楽観一色の上昇相場が、やっと悪材料も見始める　これからはボックス相場に移行が鮮明か?
  2. NY外為：リスクオフ、ウイルス第2波への懸念、ダウ600ドル超安
  3. NY原油：大幅続落で38.01ドル、新型コロナウイルスの感染再拡大を警戒
  4. 米国株は反発、ボルカールール緩和を好感（25日）
  5. NY株式：NYダウ710ドル安、ウイルス感染拡大や欧米貿易戦争を警戒
  1. NY原油：続伸、一時40.60ドルまで買われる
  2. アメリカ大統領選の行方と政策から見る株価への影響　前編
  3. 相場展望6月23日号　株式相場の流れが変化する『潮目の兆し』か? 乱高下し始め、上昇の危うさが膨らむ。8月頃注意?
  4. アメリカ大統領選の行方と政策から見る株価への影響　後編
  5. NY原油相場、30～45ドルのレンジを想定　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  1. 富士フイルムHDは一進一退、「アビガン」ロシアが暫定承認と伝わるが反応は限定的
  2. ウシオ電機が一段高、「紫外線C波」照射機器がテレビ番組「朝チャン」で採り上げられ注目再燃
  3. サウジアラビア、原油の自主減産を6月で終了
  4. NY原油：伸び悩みで35.44ドル、原油需要の大幅増は期待できないとの見方も
  5. NY原油：続伸、一時40.60ドルまで買われる

広告

写真で見るニュース

  • 車内で抗菌するイメージ。（画像: ジェックの発表資料より）
  • 画像はイメージです。
  • ディモルフォスをスキャンするHERAのイメージ (c) ESA
  • 恒星に非常に近い位置にあると想定される木星型惑星のイメージ。(c) 　NASA/JPL-Caltech
  • 新型ルノー・クリオ（画像: ルノーの発表資料より）
  • (c) 123rf
  • 近年問題のあおり運転などの解決を目指し、7月から改正道路交通法が施行される
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

"有事の金"はコロナショックでも健在か

酵素が細胞の老化を阻止（写真：熊本大学の発表資料より）

熊本大、細胞の老化を防ぐ酵素を発見

(c) 123rf

オリンパス、カメラ事業を売却へ　発表を受けて株価は続伸

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体