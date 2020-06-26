リバーエレテックが後場ストップ高、値動き好調で改めて業績動向など注目される

記事提供元：日本インタビュ新聞社
■このところ決算発表や新製品発表のたびに一段高を続け弾みがつく
リバーエレテック<6666>(JQS)は6月26日の後場、一段と上げて始まり、何度もストップ高の711円(100円高)で売買されて2017年以来の700円台に入っている。
26日は、会社側からはIRニュースなど出ていないようだが、「会社四季報」(東洋経済新報社)最新号の発売日。このところ、決算発表や新製品発表の直後に一段高となりながらジリ高傾向を続けており、改めて業績回復動向などが注目されたとの見方が出ている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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