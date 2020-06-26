

*14:15JST 出来高変化率ランキング（13時台）～エアーテック、星和電などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [6月26日 13:45 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6955> FDK 6400100 198180 3129.44% -5.47%

<3358> ワイエスフード 1011700 61480 1545.58% 5.98%

<1482>* ｉシェアーズ 米国債 108465 8670.8 1150.92% -0.12%

<3975> ＡＯＩＴＹＯＨｏｌｄｉｎｇｓ 1922000 194280 889.29% 0.21%

<4596> 窪田製薬 18568500 1926580 863.81% 11.2%

<4875> メディシノバ 793300 126060 529.30% 8.01%

<3196> ホットランド 896900 145220 517.61% -1.3%

<6291>* エアーテック 1679300 305660 449.40% 12.2%

<4764> SAMURAI 18919900 3491300 441.92% 15%

<6666> リバーエレテク 1459700 294660 395.38% 16.37%

<7038> フロンティアM 208600 42580 389.90% -3.62%

<3085> アークランドホール 723200 150540 380.40% -1.86%

<3960> バリューデザイン 61600 13620 352.28% -11.43%

<8165> 千趣会 956100 235540 305.92% 1.03%

<4563> アンジェス 29540200 7365340 301.07% 4.91%

<4430> 東海ソフト 531000 137920 285.01% -2.5%

<5959> 岡部 652400 174720 273.40% 0.74%

<2170> LINK&M 2008200 544860 268.57% -3.66%

<8179> ロイヤルHD 593400 161780 266.79% -0.56%

<6840> AKIBA 88800 24620 260.68% 5.7%

<9612> ラックランド 197200 55920 252.65% 0.41%

<3028> アルペン 431500 126060 242.30% 1.19%

<7177> GMO-FH 1576700 467260 237.44% 7.5%

<3950> ザ・パック 166900 50260 232.07% 1.62%

<3798>* ULS-G 59200 17880 231.10% 4.61%

<4985> アース製薬 243700 77740 213.48% 1.59%

<5946> 長府製 53900 18160 196.81% 3.86%

<6748>* 星和電 75700 25980 191.38% 5.82%

<6266>* タツモ 363100 127600 184.56% 9.32%

<3299> ムゲンエステト 301400 108720 177.23% -1.11%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》