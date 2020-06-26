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出来高変化率ランキング（13時台）～エアーテック、星和電などがランクイン

2020年6月26日 14:15

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記事提供元：フィスコ


*14:15JST 出来高変化率ランキング（13時台）～エアーテック、星和電などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[6月26日　13:45　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6955> FDK　　　　　　 　6400100 　198180　 3129.44% -5.47%
<3358> ワイエスフード　　 　1011700 　61480　 1545.58% 5.98%
<1482>* ｉシェアーズ　米国債　　　 　108465 　8670.8　 1150.92% -0.12%
<3975> ＡＯＩＴＹＯＨｏｌｄｉｎｇｓ　1922000 　194280　 889.29% 0.21%
<4596> 窪田製薬　　　　　 　18568500 　1926580　 863.81% 11.2%
<4875> メディシノバ　　　 　793300 　126060　 529.30% 8.01%
<3196> ホットランド　　　 　896900 　145220　 517.61% -1.3%
<6291>* エアーテック　　　 　1679300 　305660　 449.40% 12.2%
<4764> SAMURAI　　 　18919900 　3491300　 441.92% 15%
<6666> リバーエレテク　　 　1459700 　294660　 395.38% 16.37%
<7038> フロンティアM　　 　208600 　42580　 389.90% -3.62%
<3085> アークランドホール　 　723200 　150540　 380.40% -1.86%
<3960> バリューデザイン　 　61600 　13620　 352.28% -11.43%
<8165> 千趣会　　　　　　 　956100 　235540　 305.92% 1.03%
<4563> アンジェス　　　　 　29540200 　7365340　 301.07% 4.91%
<4430> 東海ソフト　　　　 　531000 　137920　 285.01% -2.5%
<5959> 岡部　　　　　　　 　652400 　174720　 273.40% 0.74%
<2170> LINK&M　　　 　2008200 　544860　 268.57% -3.66%
<8179> ロイヤルHD　　　 　593400 　161780　 266.79% -0.56%
<6840> AKIBA　　　　 　88800 　24620　 260.68% 5.7%
<9612> ラックランド　　　 　197200 　55920　 252.65% 0.41%
<3028> アルペン　　　　　 　431500 　126060　 242.30% 1.19%
<7177> GMO-FH　 　1576700 　467260　 237.44% 7.5%
<3950> ザ・パック　　　　 　166900 　50260　 232.07% 1.62%
<3798>* ULS-G　　　　 　59200 　17880　 231.10% 4.61%
<4985> アース製薬　　　　 　243700 　77740　 213.48% 1.59%
<5946> 長府製　　　　　　 　53900 　18160　 196.81% 3.86%
<6748>* 星和電　　　　　　 　75700 　25980　 191.38% 5.82%
<6266>* タツモ　　　　　　 　363100 　127600　 184.56% 9.32%
<3299> ムゲンエステト　　 　301400 　108720　 177.23% -1.11%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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