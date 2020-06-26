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出前館　大幅に6日ぶり反落、20年8月期第3四半期は営業損失16.08億円、販管費膨らむ／新興市場スナップショット

2020年6月26日 10:14

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記事提供元：フィスコ


*10:14JST <2484> 出前館 1619 -101
大幅に6日ぶり反落。20年8月期第3四半期累計（19年9月-20年5月）の営業損益を16.08億円の赤字（前年同期実績0.23億円の黒字）と発表している。売上高は40.8％増の68.22億円と伸長したが、積極的な事業展開と投資実行で販管費が2.16倍に膨らみ、減益となった。通期予想は非開示。同社株は25日に年初来高値（1777円）を付けており、利益確定売りも出ているようだ。《HH》

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