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6/26の強弱材料

2020年6月26日 08:27

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記事提供元：フィスコ


*08:27JST 6/26
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（25745.60、+299.66）
・ナスダック総合指数は上昇（10017.00、+107.84）
・シカゴ日経225先物は上昇（22450、大阪比+230）
・1ドル107円10-20銭
・SOX指数は上昇（1961.05、+16.75）
・VIX指数は低下（32.22、-1.62）
・米原油先物は上昇（38.72、+0.71）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・世界的な経済活動再開
・日米欧の大型経済対策
・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料
・日経平均は下落（22259.79、-274.53）
・安倍内閣の支持率低下
・コロナ感染者数の再増加
・米中対立の激化

留意事項
・都区部消費者物価指数（CPI）（6月）
・「会社四季報」発売
・国債買いオペ
・コマースOneホールディングスが東証マザーズに新規上場
・ユーロ圏マネーサプライ（5月）
・米個人所得（5月）
・米個人消費支出（5月）
・米ミシガン大学消費者マインド指数確定値（6月）
・中国、台湾市場は休場《ST》

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