

*08:27JST 6/26

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（25745.60、+299.66）

・ナスダック総合指数は上昇（10017.00、+107.84）

・シカゴ日経225先物は上昇（22450、大阪比+230）

・1ドル107円10-20銭

・SOX指数は上昇（1961.05、+16.75）

・VIX指数は低下（32.22、-1.62）

・米原油先物は上昇（38.72、+0.71）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・世界的な経済活動再開

・日米欧の大型経済対策

・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（22259.79、-274.53）

・安倍内閣の支持率低下

・コロナ感染者数の再増加

・米中対立の激化

留意事項

・都区部消費者物価指数（CPI）（6月）

・「会社四季報」発売

・国債買いオペ

・コマースOneホールディングスが東証マザーズに新規上場

・ユーロ圏マネーサプライ（5月）

・米個人所得（5月）

・米個人消費支出（5月）

・米ミシガン大学消費者マインド指数確定値（6月）

・中国、台湾市場は休場《ST》