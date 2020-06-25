小津産業は後場もジリ高、クリーンルーム用マスクの衛生需要増などで業績予想を増額修正

■営業利益は従来予想を36%引き上げて5億円の見込みに

小津産業<7487>(東1)は6月25日、前後場ともジリ高傾向を続け、14時20分を回っては6%高の1761円(103円高)前後で推移し、出直りを強めている。

24日の取引終了後、2020年5月期の連結業績見通しの増額修正を発表し、クリーンルーム用マスク等が衛生用途に転用される等の需要の増加、ガーゼ用途の不織布や除菌関連製品等の販売増加などにより、営業利益は従来予想を36.2%引き上げて5.04億円の見込みに、親会社株主に帰属する当期純利益は同じく26.0%引き上げて5.67億円の見込みに修正した。決算発表はここ数年、7月11日から14日の間に発表している。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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