パイプドHDはスマホで都知事選候補者を参照できるサービスが注目され戻り高値を更新

■グループのの政治・選挙情報サイト「政治山」が実証開始

パイプドHD<3919>(東1)は6月24日、再び上値を指向し、9時30分に6%高の1849円(106円高)まで上げて3月以降の回復相場の高値を更新した。

同社グループのVOTE FORが運営する政治・選挙情報サイト「政治山」が、7月5日投票の東京都知事選に向け、候補者の顔画像等をスマートフォンで撮影するだけでプロフィールや政策などを参照できるサービスを無償で提供すると6月22日に発表(詳細記事http://kabu-ir.com/article/475869452.html)。引き続き注目されている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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