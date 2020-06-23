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レントラックス　急落、5月度の売上高は伸び率鈍化／新興市場スナップショット

2020年6月23日 14:42

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記事提供元：フィスコ


*14:42JST <6045> レントラックス 517 -80
急落。5月の売上高が前年同月比12.0％増の9.70億円だったと発表している。4月の65.2％増（12.83億円）から伸び率が鈍化したことが警戒され、売り材料視されている。5月の成果報酬型広告サービス事業でのパートナーサイト運営者数は前月から377名伸び、3万2727名となった。《US》

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