レントラックス　急落、5月度の売上高は伸び率鈍化／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*14:42JST <6045> レントラックス 517 -80
急落。5月の売上高が前年同月比12.0％増の9.70億円だったと発表している。4月の65.2％増（12.83億円）から伸び率が鈍化したことが警戒され、売り材料視されている。5月の成果報酬型広告サービス事業でのパートナーサイト運営者数は前月から377名伸び、3万2727名となった。《US》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
国内新興市場の最新ニュース
- ＡＮＡＰ ストップ高買い気配、AIで人物画像切り抜くシステム開発／新興市場スナップショット 6/23 13:16
- ＦＲＯＮＴＥＯ 急騰、認知症診断支援AIシステムの特許査定通知を受領／新興市場スナップショット 6/23 12:36
- エーアイ 年初来高値、「AITalk」が組み込まれた音声合成技術が米企業から提供開始／新興市場スナップショット 6/23 10:14
- ＤＤＳ 大幅に3日続伸、万能認証基盤Themisのスクールパックを商品化、教職員や生徒対象／新興市場スナップショット 6/23 09:33
- ＡＬＢＥＲＴ 大幅に反発、産業特化型AI人材育成演習プログラムを提供、製造業対象に異常検知演習／新興市場スナップショット 6/23 09:20
広告
広告
広告