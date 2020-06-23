記事提供元：フィスコ
*08:24JST 6/23
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（26024.96、+153.50）
・ナスダック総合指数は上昇（10056.48、+110.35）
・シカゴ日経225先物は上昇（22550、大阪比+230）
・1ドル106円80-90銭
・SOX指数は上昇（1983.36、+16.57）
・VIX指数は低下（31.77、-3.35）
・米原油先物は上昇（40.73、+0.90）
・日銀のETF購入
・世界的な経済活動再開
・日米欧の大型経済対策
・コロナ収束後の業績回復期待
弱気材料
・日経平均は下落（22437.27、-41.52）
・米長期金利は上昇
・安倍内閣の支持率低下
・コロナ感染者数の再増加
・米中対立の激化
留意事項
・製造業PMI（6月）
・日銀営業毎旬報告（6月20日現在）
・スーパーマーケット売上高（5月）
・全国百貨店売上高（5月）
・工作機械受注（5月）
・独製造業PMI（6月）
・ユーロ圏製造業PMI（6月）
・英製造業PMI（6月）
・米レッドブック週間小売売上高（先週）
・米製造業PMI（6月）
・米新築住宅販売（5月）《ST》
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