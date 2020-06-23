

*08:24JST 6/23

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（26024.96、+153.50）

・ナスダック総合指数は上昇（10056.48、+110.35）

・シカゴ日経225先物は上昇（22550、大阪比+230）

・1ドル106円80-90銭

・SOX指数は上昇（1983.36、+16.57）

・VIX指数は低下（31.77、-3.35）

・米原油先物は上昇（40.73、+0.90）

・日銀のETF購入

・世界的な経済活動再開

・日米欧の大型経済対策

・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（22437.27、-41.52）

・米長期金利は上昇

・安倍内閣の支持率低下

・コロナ感染者数の再増加

・米中対立の激化

留意事項

・製造業PMI（6月）

・日銀営業毎旬報告（6月20日現在）

・スーパーマーケット売上高（5月）

・全国百貨店売上高（5月）

・工作機械受注（5月）

・独製造業PMI（6月）

・ユーロ圏製造業PMI（6月）

・英製造業PMI（6月）

・米レッドブック週間小売売上高（先週）

・米製造業PMI（6月）

・米新築住宅販売（5月）《ST》