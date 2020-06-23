マーケット RSS

 

6/23の強弱材料

2020年6月23日 08:24

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*08:24JST 6/23
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（26024.96、+153.50）
・ナスダック総合指数は上昇（10056.48、+110.35）
・シカゴ日経225先物は上昇（22550、大阪比+230）
・1ドル106円80-90銭
・SOX指数は上昇（1983.36、+16.57）
・VIX指数は低下（31.77、-3.35）
・米原油先物は上昇（40.73、+0.90）
・日銀のETF購入
・世界的な経済活動再開
・日米欧の大型経済対策
・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料
・日経平均は下落（22437.27、-41.52）
・米長期金利は上昇
・安倍内閣の支持率低下
・コロナ感染者数の再増加
・米中対立の激化

留意事項
・製造業PMI（6月）
・日銀営業毎旬報告（6月20日現在）
・スーパーマーケット売上高（5月）
・全国百貨店売上高（5月）
・工作機械受注（5月）
・独製造業PMI（6月）
・ユーロ圏製造業PMI（6月）
・英製造業PMI（6月）
・米レッドブック週間小売売上高（先週）
・米製造業PMI（6月）
・米新築住宅販売（5月）《ST》

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. アメリカ大統領選の行方と政策から見る株価への影響　前編
  2. アメリカ大統領選の行方と政策から見る株価への影響　後編
  3. 相場展望6月23日号　株式相場の流れが変化する『潮目の兆し』か? 乱高下し始め、上昇の危うさが膨らむ。8月頃注意?
  4. ペッパーフードSは出直り探る、「やっぱりステーキ」の挑戦受け変化の期待が
  5. 米国株は上昇、追加財政支援策や経済再開期待が強まる（22日）
  1. NY原油：続伸、一時40.60ドルまで買われる
  2. ダイキンとコロナが「換気エアコン」注目されて高い
  3. アメリカ大統領選の行方と政策から見る株価への影響　前編
  4. NY原油：反発で39.05ドル、英中銀による量的緩和策拡大などを意識した買いが入る
  5. アメリカ大統領選の行方と政策から見る株価への影響　後編
  1. 逆境の日本に忍び寄るハイパーインフレと悪い円安　後編
  2. 逆境の日本に忍び寄るハイパーインフレと悪い円安　前編
  3. 原油価格が反落　先物取引の仕組みと原油の値動きの仕組み
  4. 富士フイルムHDは一進一退、「アビガン」ロシアが暫定承認と伝わるが反応は限定的
  5. ウシオ電機が一段高、「紫外線C波」照射機器がテレビ番組「朝チャン」で採り上げられ注目再燃

広告

写真で見るニュース

  • (c) 123rf
  • 近年問題のあおり運転などの解決を目指し、7月から改正道路交通法が施行される
  • TRDのGRパーツでカスタマイズした新型ハリアー（画像：トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントの発表資料より）
  • (c) 123rf
  • D-MAX ダブルキャブ（画像：いすゞの発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

ウィズコロナ下のテレワークを促進するカギはE2EE・エンドツーエンド暗号化の実装

アメリカ大統領選の行方と政策から見る株価への影響　後編

アメリカ大統領選の行方と政策から見る株価への影響　前編

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体