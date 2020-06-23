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ＫｅｙＨなど

2020年6月23日 07:38

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記事提供元：フィスコ


*07:38JST ＫｅｙＨなど
銘柄 終値 前日比 出来高*<4524>仁丹 2117 220 52500*<4444>インフォネット 1869 310 577000*<2586>フルッタ 185 50 5237600*<6092>エンバイオHD 721 18 1673800*<6034>ＭＲＴ 1541 131 1538600*<4317>レイ 457 49 971200*<4486>ユナイト&グロウ 2549 262 73200*<4712>ＫｅｙＨ 175 19 37743100*<3910>MKシステム 1077 90 228000*<7800>アミファ 823 73 94600*<4187>大有機 2204 209 769600*<1844>大盛工業 236 10 269900*<6888>アクモス 646 100 2984200*<8137>サンワテクノス 966 94 214900*<3955>イムラ封筒 724 45 291300*<4996>クミアイ化 1003 113 1299900*<3674>オークファン 1033 88 579100*<7803>ブシロード 2790 285 1151200*<4476>ＡＩ　ＣＲＯＳＳ 2270 241 871200*<6535>アイモバイル 824 87 331300*<3926>オープンドア 1459 123 876000《CS》

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