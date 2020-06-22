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東証業種別ランキング：陸運業が下落率トップ

2020年6月22日 15:59

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記事提供元：フィスコ


*15:59JST 東証業種別ランキング：陸運業が下落率トップ
陸運業が下落率トップ。そのほか、空運業、その他製品、建設業、電力・ガス業、鉱業、食料品などが下落した。一方医薬品が上昇率トップ。そのほか、繊維業、情報・通信業、サービス業、鉄鋼、小売業などが上昇した。

1. 医薬品 ／ 3,474.39 ／ 1.05
2. 繊維業 ／ 515.77 ／ 0.74
3. 情報・通信業 ／ 4,081.8 ／ 0.41
4. サービス業 ／ 2,190.75 ／ 0.33
5. 鉄鋼 ／ 276.57 ／ 0.24
6. 小売業 ／ 1,239.75 ／ 0.20
7. 証券業 ／ 307.22 ／ 0.15
8. 非鉄金属 ／ 773.64 ／ 0.12
9. 機械 ／ 1,735.98 ／ 0.04
10. パルプ・紙 ／ 477.23 ／ -0.12
11. ゴム製品 ／ 2,524.94 ／ -0.18
12. 金属製品 ／ 987.29 ／ -0.21
13. 保険業 ／ 827.28 ／ -0.22
14. 電気機器 ／ 2,505.68 ／ -0.29
15. 銀行業 ／ 119.49 ／ -0.33
16. 化学工業 ／ 1,934.47 ／ -0.41
17. 不動産業 ／ 1,222.29 ／ -0.42
18. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,513.43 ／ -0.44
19. ガラス・土石製品 ／ 913.17 ／ -0.45
20. 輸送用機器 ／ 2,406.18 ／ -0.48
21. 精密機器 ／ 8,027.4 ／ -0.52
22. 石油・石炭製品 ／ 859.31 ／ -0.62
23. その他金融業 ／ 570.2 ／ -0.63
24. 卸売業 ／ 1,355.51 ／ -0.65
25. 海運業 ／ 207.55 ／ -0.77
26. 水産・農林業 ／ 452.66 ／ -0.78
27. 食料品 ／ 1,657.57 ／ -0.78
28. 鉱業 ／ 206.45 ／ -0.93
29. 電力・ガス業 ／ 379.52 ／ -0.96
30. 建設業 ／ 1,028.81 ／ -0.96
31. その他製品 ／ 3,064.99 ／ -1.03
32. 空運業 ／ 192.81 ／ -1.65
33. 陸運業 ／ 1,953.89 ／ -1.89《US》

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