

*15:59JST 東証業種別ランキング：陸運業が下落率トップ

陸運業が下落率トップ。そのほか、空運業、その他製品、建設業、電力・ガス業、鉱業、食料品などが下落した。一方医薬品が上昇率トップ。そのほか、繊維業、情報・通信業、サービス業、鉄鋼、小売業などが上昇した。

1. 医薬品 ／ 3,474.39 ／ 1.05

2. 繊維業 ／ 515.77 ／ 0.74

3. 情報・通信業 ／ 4,081.8 ／ 0.41

4. サービス業 ／ 2,190.75 ／ 0.33

5. 鉄鋼 ／ 276.57 ／ 0.24

6. 小売業 ／ 1,239.75 ／ 0.20

7. 証券業 ／ 307.22 ／ 0.15

8. 非鉄金属 ／ 773.64 ／ 0.12

9. 機械 ／ 1,735.98 ／ 0.04

10. パルプ・紙 ／ 477.23 ／ -0.12

11. ゴム製品 ／ 2,524.94 ／ -0.18

12. 金属製品 ／ 987.29 ／ -0.21

13. 保険業 ／ 827.28 ／ -0.22

14. 電気機器 ／ 2,505.68 ／ -0.29

15. 銀行業 ／ 119.49 ／ -0.33

16. 化学工業 ／ 1,934.47 ／ -0.41

17. 不動産業 ／ 1,222.29 ／ -0.42

18. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,513.43 ／ -0.44

19. ガラス・土石製品 ／ 913.17 ／ -0.45

20. 輸送用機器 ／ 2,406.18 ／ -0.48

21. 精密機器 ／ 8,027.4 ／ -0.52

22. 石油・石炭製品 ／ 859.31 ／ -0.62

23. その他金融業 ／ 570.2 ／ -0.63

24. 卸売業 ／ 1,355.51 ／ -0.65

25. 海運業 ／ 207.55 ／ -0.77

26. 水産・農林業 ／ 452.66 ／ -0.78

27. 食料品 ／ 1,657.57 ／ -0.78

28. 鉱業 ／ 206.45 ／ -0.93

29. 電力・ガス業 ／ 379.52 ／ -0.96

30. 建設業 ／ 1,028.81 ／ -0.96

31. その他製品 ／ 3,064.99 ／ -1.03

32. 空運業 ／ 192.81 ／ -1.65

33. 陸運業 ／ 1,953.89 ／ -1.89《US》