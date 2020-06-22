

*14:58JST 日電波---急落、製造設備減損計上などで前期赤字幅は一段と拡大

日電波<6779>は急落。先週末に20年3月期の決算を発表している。営業損益は82.9億円の赤字となり、従来計画64億円を上回る赤字幅となった。車載市場向けの落ち込みが予想されることで、水晶振動子、水晶機器の生産を行う古川NDKや中国グループ会社の製造設備などについて減損約20億円を計上している。財務体質のさらなる悪化などが警戒される展開に。なお、中期計画も発表、22年度売上高420億円、営業利益率7％などの目標値を掲げている。《HH》