

*08:29JST 6/22

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（22478.79、+123.33）

・ナスダック総合指数は上昇（9946.12、+3.07）

・米原油先物は上昇（39.83、+0.78）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・世界的な経済活動再開

・日米欧の大型経済対策

・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料

・NYダウは下落（25871.46、-208.64）

・シカゴ日経225先物は下落（22290、大阪比-220）

・1ドル106円70-80銭

・SOX指数は下落（1966.79、-13.35）

・VIX指数は上昇（35.12、+2.18）

・安倍内閣の支持率低下

・コロナ感染者数の再増加

・米中対立の激化

留意事項

・主要コンビニエンスストア売上高（5月）

・財政融資資金・産業投資現在高（5月末）

・シカゴ連銀全米活動指数（5月）

・米中古住宅販売（5月）

・米アップル年次開発者会議

・米ロシア核軍縮協議《ST》