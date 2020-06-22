記事提供元：フィスコ
*08:29JST 6/22
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（22478.79、+123.33）
・ナスダック総合指数は上昇（9946.12、+3.07）
・米原油先物は上昇（39.83、+0.78）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・世界的な経済活動再開
・日米欧の大型経済対策
・コロナ収束後の業績回復期待
弱気材料
・NYダウは下落（25871.46、-208.64）
・シカゴ日経225先物は下落（22290、大阪比-220）
・1ドル106円70-80銭
・SOX指数は下落（1966.79、-13.35）
・VIX指数は上昇（35.12、+2.18）
・安倍内閣の支持率低下
・コロナ感染者数の再増加
・米中対立の激化
留意事項
・主要コンビニエンスストア売上高（5月）
・財政融資資金・産業投資現在高（5月末）
・シカゴ連銀全米活動指数（5月）
・米中古住宅販売（5月）
・米アップル年次開発者会議
・米ロシア核軍縮協議《ST》
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