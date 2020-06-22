マーケット RSS

 

6/22の強弱材料

2020年6月22日 08:29

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*08:29JST 6/22
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（22478.79、+123.33）
・ナスダック総合指数は上昇（9946.12、+3.07）
・米原油先物は上昇（39.83、+0.78）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・世界的な経済活動再開
・日米欧の大型経済対策
・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料
・NYダウは下落（25871.46、-208.64）
・シカゴ日経225先物は下落（22290、大阪比-220）
・1ドル106円70-80銭
・SOX指数は下落（1966.79、-13.35）
・VIX指数は上昇（35.12、+2.18）
・安倍内閣の支持率低下
・コロナ感染者数の再増加
・米中対立の激化

留意事項
・主要コンビニエンスストア売上高（5月）
・財政融資資金・産業投資現在高（5月末）
・シカゴ連銀全米活動指数（5月）
・米中古住宅販売（5月）
・米アップル年次開発者会議
・米ロシア核軍縮協議《ST》

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. アメリカ大統領選の行方と政策から見る株価への影響　前編
  2. 来週の相場で注目すべき3つのポイント：コロナ2次感染状況、地政学リスク、半導体関連株の動き
  3. ETFとは? 投資信託・株式との違いは?
  4. 国内株式市場見通し：半導体関連人気を追い風に日経平均は強調展開へ
  5. 【ドル円・6月第3週】ボラティリティ鈍化・短期の安値が見えてきた【テクニカル分析】
  1. NY原油：続伸、一時40.60ドルまで買われる
  2. ダイキンとコロナが「換気エアコン」注目されて高い
  3. NY原油：反発で37.12ドル、中期的な需給改善の思惑残る
  4. NY原油：反発で39.05ドル、英中銀による量的緩和策拡大などを意識した買いが入る
  5. 日経平均テクニカル:3日続落、ほぼ「陰の丸坊主」で売り圧力増大
  1. 逆境の日本に忍び寄るハイパーインフレと悪い円安　後編
  2. 逆境の日本に忍び寄るハイパーインフレと悪い円安　前編
  3. 原油価格が反落　先物取引の仕組みと原油の値動きの仕組み
  4. 富士フイルムHDは一進一退、「アビガン」ロシアが暫定承認と伝わるが反応は限定的
  5. ウシオ電機が一段高、「紫外線C波」照射機器がテレビ番組「朝チャン」で採り上げられ注目再燃

広告

写真で見るニュース

  • 近年問題のあおり運転などの解決を目指し、7月から改正道路交通法が施行される
  • TRDのGRパーツでカスタマイズした新型ハリアー（画像：トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントの発表資料より）
  • (c) 123rf
  • D-MAX ダブルキャブ（画像：いすゞの発表資料より）
  • トヨタ・ハイラックス（写真: トヨタ自動車発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

アメリカ大統領選の行方と政策から見る株価への影響　前編

【ドル円・6月第3週】ボラティリティ鈍化・短期の安値が見えてきた【テクニカル分析】

新型コロナ関連の破たん、271件に　6月は1日4件ペース　東京商工リサーチ

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体