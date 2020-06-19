

*12:46JST 【M&A速報：2020/06/19（1）】CMerTV、オプトHD<2389>傘下で動画配信事業のリレイドを買収

■動画CM配信プラットフォーム事業のCMerTV、オプトHD<2389>傘下で動画配信事業のリレイドを買収

■ペッパーフードサービス<3053>、ペッパーランチ事業の売却に関する報道について「売却を含め、財務体質健全化に向け検討中」

■NEC<6701>、カナダD-Wave Systemsに1000万米ドルを出資 量子コンピューティング領域で協業

■アルインコ<5933>、子会社で物流保管設備機器製造販売の双福鋼器を完全子会社化 住友商事<8053>から株式を追加取得

■メディカル一光グループ<3353>、クオールHD<3034>の保有株式を売却 業務・資本提携関係は維持

■Oakキャピタル<3113>、アジャイルメディア・ネットワーク<6573>に総額4億円を出資

■東京テアトル<9633>、映画やドラマの字幕版・吹替版制作などのアクシーを買収

■NTTデータ<9613>とunerryが資本業務提携 移動支援アプリ「おでかけ混雑マップ」の提供開始

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》